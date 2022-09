João Sousa entra a ganhar e dá primeiro ponto a Portugal frente ao Brasil na Taça Davis

João Sousa © CJ Gunther/EPA (arquivo)

João Sousa conquistou esta sexta-feira o primeiro ponto de Portugal frente ao Brasil, na eliminatória do Grupo I Mundial da Taça Davis em ténis, ao vencer Felipe Meligeni, com os parciais de 6-1 e 6-3.

No Centro Cultural de Viana do Castelo, o número um português e 56.º tenista mundial precisou de apenas uma hora e oito minutos para se impor ao 143.º jogador do ranking ATP, no primeiro encontro do inédito duelo com o Brasil, que ditará o acesso ao play-off de apuramento para as Finais da Taça Davis de 2023 e que decorre até sábado.

Ainda esta sexta-feira, Nuno Borges vai tentar consolidar a vantagem de Portugal, no segundo encontro de singulares, diante de Thiago Monteiro, o mais cotado dos jogadores visitantes.