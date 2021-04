João Sousa travado por Cameron Norrie despede-se na estreia do Estoril Open

João Sousa apresentou-se algo inconstante no Estoril Open © André Luís Alves / Global Imagens

O tenista João Sousa, número um português, despediu-se esta terça-feira do Estoril Open, ao perder na primeira ronda em dois sets diante do britânico Cameron Norrie, no Clube de Ténis do Estoril.

A atravessar uma fase menos positiva na carreira, o vimaranense não foi feliz neste regresso a Portugal e à terra batida dos courts de ténis do Estoril, onde em 2018 se sagrou campeão, e acabou eliminado pelo adversário e seu parceiro de pares, 50.º colocado no ranking ATP, pelos parciais de 6-1 e 6-3.

Sousa, atualmente na 103.ª posição na hierarquia mundial, apresentou-se algo inconstante e a cometer muitos erros não forçados naquele que foi o segundo confronto direto com Norrie, que ganhou o primeiro, em 2019, e sofreu três breaks no parcial inaugural, tendo feito apenas um jogo de serviço.

No segundo set, o minhoto, de 32 anos, voltou a ficar cedo em desvantagem, ao ser quebrado no seu primeiro jogo de serviço (0-2), com o esquerdino a confirmar logo de seguida a liderança (3-0), e não conseguiu mais recuperar, cedendo o triunfo ao cabo de uma hora e 25 minutos.

Depois de ter atingido a segunda ronda na última edição do torneio, em 2019 - há um ano não se realizou devido à pandemia da Covid-19 -, João Sousa foi derrotado na estreia por um jogador que, há uma semana, só foi superado no ATP 500 de Barcelona pelo número dois mundial, o espanhol Rafael Nadal, que viria a conquistar o 12.º título no pó de tijolo catalão.

Cameron Norrie, semifinalista no torneio de Delray Beach e quarto finalista no torneio de Acapulco, esta época, vai defrontar na fase seguinte o qualifier espanhol Pedro Martínez (100.º ATP), que bateu na ronda inaugural o cazaque Alexander Bublik, por 6-3 e 6-0.