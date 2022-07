João Victor aterra em Lisboa e já parte com o Benfica para estágio em Inglaterra

João Victor a disputar um lance com o ex-Benfica, Eduardo Salvio © AFP

O defesa-central do Corinthians, João Victor, aterra esta quinta-feira em Lisboa para assinar o contrato que o ligará ao Benfica durante as próximas temporadas.

Espera-se que o jogador realize os habituais testes médicos, no Seixal, e esteja apto para viajar com a comitiva encarnada para o estágio de pré-época em Inglaterra. Apesar da saída por possível lesão no último jogo pelo clube brasileiro, frente ao Boca Juniors, que o obrigou a sair de maca, não há motivo para soarem os alarmes, porque aparenta ser apenas um susto.

TAMO CHEGANDO!!!!!!!! pic.twitter.com/Xon7IsYkMB - Corinthians (@Corinthians) July 6, 2022

Nas redes sociais, João Victor já perspetivou a nova aventura com os encarnados, numa publicação com a família, onde disse que espera ter "um desafio maravilhoso" na capital portuguesa.

O jogador deve ser oficializado esta quinta-feira pelos encarnados e já poderá ser utilizado por Roger Schmidt no primeiro ensaio da pré-temporada, este sábado, às 16h00, frente ao Reading, em Inglaterra.

João Victor realizou 75 jogos com a camisola do Corinthians em duas épocas, depois de ser contratado ao Atlético Goianiense. O defesa-central de 23 anos deverá custar à SAD encarnada cerca de 8,5 milhões de euros por 80% do passe do jogador.