João Victor chega à Luz no final desta semana

João Victor e Eduardo Salvio © Nelson Almeida/AFP

Por Miguel Jorge Fernandes 05 Julho, 2022 • 10:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica, o Corinthians e João Victorjá têm um entendimento para oficializar a transferência nos próximos dias, sabe a TSF.

Relacionados David Carmo é o negócio mais caro feito em Portugal

O central de 23 anos vai custar à SAD encarnada cerca de 8,5 milhões de euros por 80% do passe do jogador. Um valor que permitiu ultrapassar o FC Porto na corrida pela contratação do brasileiro.

Roger Schmidt está próximo de começar a pré-temporada com mais um defesa central. João Victor vai ser o sexto reforço para Roger Schmidt, depois das contratações de Alexander Bah, David Neres, Petar Musa, Enzo Fernández e Mihaillo Ristic.