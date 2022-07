João Victor chega esta quinta-feira de manhã a Lisboa para reforçar o Benfica

O defesa central João Victor em ação frente ao Boca Juniors © Juan Ignacio Roncoroni/EPA

João Victor está prestes a viajar para Lisboa para reforçar o Benfica. O defesa central chega esta quinta-feira às 8h00 ao Aeroporto Humberto Delgado e, logo depois, é esperado no Seixal para fazer testes médicos e ser oficializado pelo clube encarnado.

O antigo jogador do Corinthians já vai estar no estágio do Benfica, em Inglaterra, que começa esta sexta-feira e, apesar de ter saído maca do jogo do mais recente jogo, frente ao Boca Juniors, foi apenas um susto: não está lesionado e pode começar já a fazer a pré-temporada no Benfica.

João Victor até já fala à jogador do Benfica. O central publicou, esta quarta-feira, uma mensagem nas redes sociais sobre o futuro, afirmando que o Benfica "vai ser um desafio maravilhoso."

O jogador deve ser oficializado amanhã pelos encarnados e até pode ser visto por Roger Schmidt no primeiro ensaio da pré-temporada, este sábado, às 16h00, frente ao Reading, em Inglaterra.

Enzo pode estar por horas

Nesta madrugada de quarta para quinta-feira, o Benfica vai também ficar a saber se pode ou não contar com outro reforço para o início da época - Enzo Fernández.

O médio do River Plate vai ajudar a equipa argentina a tentar alcançar um lugar nos quartos de final da Taça Libertadores, na receção ao Vélez Sarsfield, que venceu a primeira-mão da eliminatória (1-0). O jogo está marcado para a 1h30.