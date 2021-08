João Vieira diz que usou todas as forças e tem Paris 2024 no horizonte

© AFP

É com orgulho que João Vieira fala sobre o 5.º lugar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020. "Desta prova só posso dizer tudo de bem, dever cumprido, tinha o objetivo de atingir o diploma olímpico e agarrei em todas as minhas forças para o conseguir", sustenta.

O marchador de 45 anos, que completou a prova em 3 horas, 51 minutos e 28 segundos, acredita que chegou ao topo da carreira. "Quando se chega aos 45 anos, estar nos Jogos Olímpicos e atingir o 5.º lugar é o topo de uma carreira. Depois de há dois anos ter conseguido a medalha de prata no Campeonato do Mundo, neste momento estar a apostar nos 50 km, estou a apostar no topo da minha carreira desportiva."

João Vieira chegou a Tóquio2020 como vice-campeão do mundo da distância, conseguiu a melhor classificação em seis presenças em Jogos Olímpicos. Já está a pensar nos próximos desafios e Paris 2024 faz parte dos planos.

"O objetivo é ir ao próximo campeonato do mundo em 2022, irei fazer o meu 12.º campeonato do mundo consecutivo... Mas é tudo possível, o futuro passa por Paris, certamente, vamos analisar todo o processo".

O atleta conta que, além do trabalho físico, estas provas implicam também uma preparação mental. "Para termos sempre pensamentos positivos durante a competição, nós, atletas, durante quatro horas não podemos ter o mínimo pensamento negativo, se não é a morte do artista. Eu, na prova, pensava em não ligar às coisas más que podiam acontecer. Temos coisas na nossa mente que vamos trabalhando diariamente para pode atingir a performance. A nossa mente tem que ir quase num vazio."

Ainda faltam alguns dias para regressar a Lisboa, mas já só pensa em ter a filha nos braços. "É uma grande ansiedade, estou com a minha treinadora, que é a minha esposa, temos uma filha de três anos e, certamente, ela está radiante à nossa espera em Portugal".

João Vieira está em Sapporo, este sábado viaja para Tóquio, mas só regressa a Lisboa na quarta-feira.

