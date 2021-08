João Virgínia reforça Sporting até final da temporada

João Virgínia © Pedro Rocha / Global Imagens

O guarda-redes português João Virgínia vai reforçar o Sporting até ao final da temporada 2021/22, por empréstimo do Everton, informou esta terça-feira o clube campeão português de futebol.

O futebolista, de 21 anos, estava em Inglaterra desde 2015/16, quando se mudou do Benfica, no qual fez a parte final da formação, para o Arsenal.

Internacional pelas seleções jovens de Portugal, Virgínia mudou-se para o Everton em 2018/19, passando ainda pelo Reading, por empréstimo dos 'toffees'.

Em declarações ao sítio oficial do campeão nacional na Internet, o jovem guardião revelou que tinha como objetivo regressar a Portugal.

"Estou mesmo muito feliz por poder representar este clube. Regressar a Portugal era um dos meus objetivos, por isso quando soube que o Sporting estava interessado fiquei muito feliz e quis logo vir", começou por dizer.

Virgínia defendeu que a "muita competitividade no grupo é perfeita" e agradeceu ainda as palavras do técnico 'leonino', Rúben Amorim: "É sempre bom ser elogiado. Agora vou ter de provar isso todos os dias nos treinos e nos jogos".

João Virgínia, que vai lutar por um lugar na baliza com Antonio Adán, habitual titular, e André Paulo, chega para ocupar a vaga deixada por Luís Maximiano, que deixou Alvalade para rumar aos espanhóis do Granada.