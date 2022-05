Joaquim Evangelista quer "agravamento das sanções" na defesa do futebol

Cascais, 22/03/2017 - Segundo dia do congresso Football Talks 2017, no Centro de Congressos do Estoril, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol e pelo grupo SportsPro Media. Joaquim Evangelista (Presidente do Sindicato dos Jogadores de Futebol). (Carlos Manuel Martins/Global Imagens) © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

O presidente do Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista, discutiu esta quinta-feira com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, o agravamento das sanções nos casos de racismo e violência no desporto, e tráfico de atletas.

"Foi uma reunião positiva, de apresentação. Discutimos os assuntos prioritários para o sindicato, como a violência no desporto, o racismo, o fundo pensões, a qualificação de atletas, o tráfico de jogadores, e transmitimos a necessidade de melhorar a regulamentação", avançou à Lusa Joaquim Evangelista, no final do encontro.

Segundo o dirigente sindical, houve "sintonia" com o governante nestes temas, devendo os mesmos ser encarados para o desporto como um todo, e não só para o futebol.

"A celeridade dos processos e o agravamento das sanções são fundamentais para combater estas matérias. Sentimos que o secretário de Estado está disponível e bem preparado", sintetizou.