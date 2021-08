Joaquim Silva © Miguel Pereira/Global Imagens

Joaquim Silva (Tavfer/Measindot/Mortágua) venceu esta terça-feira a primeira etapa do Grande Prémio JN, sendo o mais rápido na ligação de 86,6 quilómetros, entre Gondomar e Vila Nova de Gaia, e, com isso, assumiu a liderança da corrida.

O ciclista de 29 anos, natural de Penafiel, fez vingar uma fuga que integrou a meio da tirada, mas acabou por ser o único resistente, cortando a meta com 11 segundos de avanço para o pelotão.

Leangel Linarez, também da Tavfer/Measindot/Mortágua, fez o segundo lugar da etapa, enquanto Ricardo Zurita (Gsport-Grupo Innova Tormo) completou o pódio da jornada.

Com a vitória, Joaquim Silva passa a liderar a corrida, tirando a camisola amarela Maurício Moreira (Efapel), que tinha vencido o prólogo matinal, em Gondomar.

No segundo posto da geral, devido às bonificações, fica Leangel Linarez, com três segundos de atraso para o companheiro de equipa, enquanto Luís Mendonça (Efapel) termina o dia no terceiro posto, com os mesmos três segundos de desvantagem.

Esta quarta-feira o pelotão cumpre a segunda etapa deste Grande Prémio JN, numa ligação de 124,5 quilómetros, com partida às 11h25 no Porto e chegada prevista para Ovar às 14h46.