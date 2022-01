"Joga com as próprias regras." Tsitsipas critica a atitude de Djokovic

Stefanos Tsitsipas, tenista grego © EPA

O tenista grego Stefanos Tsitsipas criticou a atitude de Novak Djokovic relativamente à tentativa do número um do ranking ATP de participar no Open da Austrália sem se ter vacinado contra a Covid-19. Tsitsipas diz mesmo que Djokovic "joga com as suas próprias regras".

"Com certeza que ele tem jogado segundo as suas próprias regras. É preciso muita ousadia para o fazer e colocar em risco um Grand Slam. Não creio que muitos jogadores fizessem isso", disse o tenista grego em entrevista à televisão indiana WION.

Recorde-se que Novak Djokovic viajou para a Austrália para participar no torneio sem se ter vacinado contra a Covid-19, mas após aterrar em Melbourne, as autoridades australianas revogaram-lhe o visto de entrada no país por não ter cumprido as regras do país para conter a propagação do coronavírus.

Tsitsipas revela ainda que todos os outros atletas que vão participar no Open da Austrália estão vacinados, enquanto os que não estão "optaram por seguir o seu próprio caminho, o que faz com que a maioria pareça que são todos tolos".

Entretanto, um tribunal de Melbourne deu razão a Djokovic, mas a ameaça de deportação continua de pé, porque o tenista sérvio respondeu "não" à pergunta sobre se tinha viajado nas 14 dias anteriores a aterrar na Austrália no formulário de saúde que é feito ao entrar no país. Contudo, as próprias redes sociais e algumas notícias em órgãos de comunicação social internacionais mostram que o tenista viajou para Marbelha, em Espanha, no final de dezembro e regressou a Belgrado de onde partiu para a Austrália no dia 5 de janeiro.

"Fazer uma declaração falsa ou enganosa constitui uma ofensa grave", alerta o documento de entrada na Austrália, preenchido pelo sérvio.

Novak Djokovic tenta participar no Open da Austrália, onde pode alcançar o inédito 21.º Grand Slam da carreira. Neste momento tem 20 troféus, os mesmos que Rafael Nadal e Roger Federer.

Já esta quinta-feira, o tenista Sérvio ficou a conhecer o adversário na primeira ronda do Open da Austrália. Caso não seja deportado entretanto, Novak Djokovic defronta o compatriota Miomir Kecmanovic.