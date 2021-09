Jogador da seleção nacional de futsal Pauleta infetado com Covid-19

© Gerardo Santos / Global Imagens

Pauleta, jogador da seleção nacional de futsal, testou positivo à Covid-19. A informação foi confirmada esta quinta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Pauleta testou positivo à Covid-19 na quinta-feira e apresenta sintomas ligeiros. O ala entrará em fase de recuperação e juntar-se-á ao grupo de trabalho assim que a situação clínica estiver normalizada e a Direção Geral de Saúde autorize", pode ler-se numa nota publicada no site da FPF.

A equipa cumpre a quarta semana de preparação para o campeonato do mundo de futsal, em Rio Maior. A FPF garante que "toda a comitiva tem feito testes regulares à Covid-19".

Tiago Brito, que partilhava o quarto com Pauleta, testou negativo e "encontra-se em isolamento profilático". O jogador vai cumprir um plano de treino individual e integrará os trabalhos em grupo "assim que for autorizado".

Tomás Paçó também vai falhar o encontro desta sexta-feira frente ao Paraguai. O jogador está a recuperar de uma infeção na perna direita.

A seleção nacional de futsal joga esta sexta-feira, a partir das 20h00, no Pavilhão Cidade de Viseu, diante do Paraguai. É mais uma partida de preparação para o campeonato do mundo, que se realiza entre os dias 12 de setembro e 3 de outubro, na Lituânia.

A formação de Jorge Braz viaja para a Lituânia no dia 9 de setembro. Pauleta e Tiago Brito vão juntar-se aos trabalhos da seleção num momento posterior. O primeiro jogo de Portugal está agendado para o dia 13 de setembro, diante da Tailândia.