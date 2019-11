Jogador da terceira divisão alemã suspenso por três anos por agredir um árbitro

Por Lusa 22 Novembro, 2019 • 00:15 Partilhar este artigo Facebook

Um jogador da terceira divisão alemã de futebol foi suspenso por três anos por ter agredido um árbitro e o seu clube foi castigado com uma suspensão de seis meses, anunciou esta quinta-feira a Liga regional de Hesse (HFV).

"Esse tipo de comportamento não é admissível no terreno de jogo e a suspensão de três anos é amplamente justificada, é a pena máxima", explicou o presidente da HFV, Theodor Greiner, que deixou entender que o castigo "pode transformar-se numa suspensão para a vida", depois de uma reunião que a HFV terá durante o fim de semana.

O jogador do FSV Münster deu um murro num árbitro de 22 anos durante um jogo que ocorreu em outubro, depois de o juiz lhe ter mostrado o cartão vermelho. O árbitro foi transportado de helicóptero para o hospital. O FSV Münster terá de pagar 500 euros de multa, com o presidente do clube a referir que o jogador que agrediu o árbitro pagará o valor.