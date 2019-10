Jogador de 13 anos perde memória após agressões ordenadas por treinador

O SC Freamunde desvaloriza a situação e recusa-se a demitir o técnico © Miguel Pereira/Global Imagens

Um jogador de futebol de 13 anos desmaiou e perdeu a memória, depois de ter sido alvo de palmadas na nuca, por ordem do técnico do clube, durante um treino. A situação aconteceu na noite de segunda-feira, no treino da equipa de iniciados do Sport Clube de Freamunde, no concelho de Paços de Ferreira.

De acordo com o Jornal de Notícias , o treinador dividiu os jogadores por grupos para fazerem "meiinhos" (exercícios em que a bola de futebol é trocada pelos jogadores numa roda e aquele que está no meio tem de a apanhar), e estabeleceu como regra que quem não conseguisse apanhá-la antes de serem feitos 25 passes, levaria "calduços" dos colegas.

O jovem em causa, que acabaria por ter de ser transportado para o hospital, foi alvo desse "castigo", tendo-se queixado logo da violência aplicada. O rapaz continuou, no entanto o treino, mas, 45 minutos depois, acabou por desmaiar e perder a memória. Foi transportado pelos bombeiros para o hospital, onde lhe foi diagnosticada uma cervicalgia (dor na região cervical) e uma equimose (nódoa causada pelo sangue extravasado sob a pele).

Os pais do jogador, que era atleta do clube há duas épocas, falam em violência excessiva autorizada pelo treinador e exigiram a demissão do técnico.

Ouvidos pelo Jornal de Notícias, tanto o treinador como a direção do clube admitem a situação, mas dizem que se tratou de uma "brincadeira" e que aquela prática é um "hábito" em muitos clubes.

O técnico Tiago Costa, que treina a equipa de iniciados do clube desde setembro deste ano, afirma que o objetivo era apenas "promover o convívio" entre os jogadores. O treinador, de 28 anos, declarou ter ficado "chocado" quando viu as marcas na nuca do jovem.

"É daquelas coisas que a gente faz e que se arrepende logo. Se eu imaginasse qual seria o desfecho nunca o tinha efeito", disse Tiago Costa.

O treinador é apoiada pelo diretor do clube, Fernando Silva, que recusa despedir Tiago Costa. "Foi uma brincadeira. A pancada não foi dada com intenção de magoar. Entendemos que não podemos culpar nem o técnico nem os miúdos que deram o cachaço", disse o diretor do SC Freamunde.

Perante a posição da direção do clube, os pais do jovem jogador dizem que estão prontos para levar o caso à Justiça.