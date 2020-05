Jogadores da equipa principal do Guimarães testam negativo. Há um caso na B

Primeiros casos positivos no Vitória acusam negativo na segunda ronda de testes © © Armando Babani/Epa

Por Tiago Santos 18 Maio, 2020 • 16:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dois dos três jogadores do Vitória de Guimarães que testaram positivo à covid-19 a 8 de maio acusaram negativo nos novos testes realizados e vão ser reintegrados em breve nos treinos. O jornal Guimarães Digital adianta esta segunda-feira que apenas se mantêm um caso positivo, na equipa B, noticia que a TSF confirmou.

Para esta quarta-feira está marcada uma nova bateria de testes. Para além dos atletas profissionais, são ainda testados os restantes elementos da estrutura do clube. A última ronda aconteceu na passada quarta-feira, 13 de maio.

Os atletas que do plantem principal que agora acusaram negativo podem ser integrados durante os próximos dias, voltando a trabalhar normalmente às ordens de Ivo Vieira.

Quanto à equipa B, regressou esta segunda-feira aos treinos no relvado do Campo 5 do centro de treinos do clube, explica o Vitória SC. Os atletas treinam divididos em três grupos, orientados pelo treinador Bino Maçães.