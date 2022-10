Jogadores da seleção australiana reclamam mais direitos para trabalhadores do Catar

Os jogadores australianos pedem um campeonato do mundo do qual o futebol se possa orgulhar © Noushad Thekkayil/EPA

Vários jogadores da seleção australiana de futebol dão voz a um vídeo onde reclamam mais direitos para os trabalhadores do Catar, incluindo maior liberdade sexual no país que organiza o campeonato do mundo de futebol. Neste apelo, o médio Jackson Irvine lembra as condições a que foram sujeitos os trabalhadores na construção dos estádios.

"Sabemos que a decisão de organizar o campeonato do mundo no Catar resultou do sofrimento e dano para um número incontável de trabalhadores", reconheceu Jackson Irvine.

Já Denis Genreau pediu mudanças nas leis que travam a liberdade sexual.

"Como jogadores de futebol, apoiamos totalmente os direitos das pessoas LGBTQIA+. No Catar, as pessoas não são livres para amar quem escolhem", acrescentou o jogador australiano.

Neste vídeo publicado nas redes sociais, os jogadores australianos pedem um campeonato do mundo do qual o futebol se possa orgulhar.