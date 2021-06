Jogadores dinamarqueses falaram com Eriksen antes de retomarem o jogo

Peter Møller sublinhou que os jogadores queriam jogar "pelo Christian" © EPA

Os jogadores da seleção dinamarquesa de futebol já falaram com Christian Eriksen, cujo desmaio aos 43 minutos levou este sábado à suspensão do jogo com a Finlândia, em Copenhaga, para o Euro 2020, antes de retomarem a partida.

Eriksen, de 29 anos, perdeu a consciência e, após receber cuidados médicos no relvado, foi transferido para o Hospital de Copenhaga, onde chegou "estável" e "acordado", de acordo com o que a Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU) relatou no Twitter.

"Eles [jogadores] falaram com Christian e ele está bem. Essas são as boas notícias. Ele está bem e os nossos pensamentos estão com a sua família", disse o responsável das seleções da DBU, Peter Møller, à televisão pública dinamarquesa (DR).

Peter Møller sublinhou que os jogadores queriam jogar "pelo Christian" e que para eles era "muito importante" saber que o colega estava bem antes de decidir se estavam em condições para retornar ao jogo.

A partida, suspensa por mais de uma hora e meia, foi reiniciada às 20h30 locais (19h30 em Lisboa), quando o resultado se encontrava 0-0.

