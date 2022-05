Jogadores do FC Porto celebram dobradinha com adeptos junto ao Estádio do Dragão

Por Lusa 23 Maio, 2022 • 06:35 Partilhar este artigo Facebook

Várias centenas de adeptos receberem no domingo em euforia, no exterior do Estádio do Dragão, a equipa de futebol do FC Porto, que no domingo conquistou a Taça de Portugal na final frente ao Tondela, com um triunfo por 3-1.

Depois do triunfo e de levantarem a taça no Estádio Nacional, os 'dragões' viajaram de Lisboa para o Porto de avião, com os adeptos a aguardarem pela equipa, não querendo perder a oportunidade de celebrarem com o conjunto mais um triunfo e de verem o troféu.

A comitiva deslocou-se, depois, à porta da garagem do estádio com as duas taças conquistadas, do campeonato e da Taça de Portugal, e em comunhão com os adeptos fizeram a festa.

Pepe, capitão da equipa 'azul e branca', falou aos jornalistas e deixou elogios ao técnico Sérgio Conceição, considerando que a equipa trabalhou muito para chegar ao sucesso.

"O mister é espetacular, exige muito de nós e um treino é talvez pior que eu jogo. Quero agradecer aos adeptos que confiaram em nós e temos aqui duas taças para comemorar com eles. Gostava que isto nunca terminasse", afirmou.

O defesa central deixou também uma mensagem para os críticos: "Dou o máximo e independentemente de muitas pessoas quererem ganhar fora do campo, nós demos a resposta dentro do campo. Não sou um santo, errei como todos têm as suas falhas, mas sempre pedi desculpa. Agora falarem de coisas que aconteceram há 10 ou 12 anos...".

O campeão FC Porto conquistou no domingo a Taça de Portugal de futebol, 18.ª do seu historial, depois de vencer na final o Tondela, por 3-1, e conseguiu a nona 'dobradinha', juntando os dois títulos mais importantes a nível interno.

No Estádio Nacional, o avançado iraniano Taremi 'bisou', com golos aos 22 minutos, de penálti, e aos 74, falhando ainda nova grande penalidade aos 66, com Vítor Ferreira a apontar o outro tento do FC Porto, aos 52, enquanto Neto Borges anotou o golo do estreante Tondela, aos 73.

Com este troféu, os 'dragões' passam a somar mais uma Taça de Portugal do que o Sporting, mas estão ainda longe do recordista Benfica, com 26, num dia em que Sérgio Conceição se tornou no primeiro treinador do FC Porto a conseguir a 'dobradinha' por duas vezes, depois de em 2019/20 ter cometido idêntica proeza.