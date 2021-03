Jogadores do Paços de Ferreira que violaram confinamento arriscam processo disciplinar

Presidente do Futebol Clube Paços de Ferreira, Paulo Meneses © Octavio Passos/Global Imagens

Depois de virem a público notícias de que dois jogadores do FC Paços de Ferreira teriam estado numa festa ilegal em Ofir, o clube emitiu um comunicado esclarecendo que "aguarda a decisão das medidas a tomar pelas autoridades judiciais para instaurar um processo disciplinar" aos atletas.

No comunicado publicado na página do clube, o FC Paços de Ferreira diz ter tomado "conhecimento de que os seus atletas João Pedro e David Sualehe foram identificados pelas forças policiais em circunstâncias que estão a ser apuradas pela justiça e, eventualmente, relacionadas com a violação das regras de confinamento impostas no país".

"O FC Paços de Ferreira aguarda a decisão das medidas a tomar pelas autoridades judiciais para instaurar um processo disciplinar aos referidos atletas, de acordo com as suas normas internas de funcionamento", pode ler-se no comunicado.