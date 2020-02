Jogo Benfica-Sporting de Braga vai ter mensagem para vítimas do coronavírus

O coronavírus Covid-19 provocou 1.383 mortos © Álvaro Isidoro/Global Imagens

O Benfica anunciou esta sexta-feira que na receção ao Sporting de Braga de sábado, para a I Liga portuguesa de futebol, no Estádio da Luz, vão entrar em campo 44 jovens com uma mensagem para a China.

"Vão entrar com os jogadores das duas equipas 44 jovens (22 portugueses e 22 chineses) envergando camisolas com a mensagem 'Força China Estamos Juntos' em mandarim", pode ler-se em comunicado das águias, que destacam também as várias telas no estádio que terão projetada a mesma mensagem.

Os encarnados lembram que a ação, relacionada com a epidemia de coronavírus (covid-19), será transmitida na televisão chinesa e vista, também, pelo embaixador daquele país, cuja presença é esperada no camarote presidencial, além de recordarem as várias parcerias estabelecidas na China.

O coronavírus Covid-19 provocou 1.383 mortos e infetou cerca de 65 mil pessoas a nível mundial. A maioria dos casos ocorreu na China, onde a epidemia foi detetada no final do ano.

Além de 1.380 mortos na China continental, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas e um no Japão. As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

Em Portugal, uma criança regressada da China está internada no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, por suspeitas de infeção. Trata-se do sétimo caso suspeito em Portugal, depois de os anteriores terem sido declarados negativos.

Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), há 44 casos confirmados na União Europeia e no Reino Unido.