Vizela e FC Porto vão mesmo jogar esta quarta-feira. Encontro não vai ser adiado

Vizela e FC Porto já se defrontaram esta temporada para a I Liga © Miguel Riopa/AFP

Por Miguel Jorge Fernandes com Carolina Quaresma 12 Janeiro, 2022 • 11:07

O jogo entre Vizela e FC Porto para os quartos de final da Taça de Portugal, marcado para esta quarta-feira, vai mesmo acontecer.

A TSF sabe que o clube minhoto recebeu, esta manhã, os resultados dos testes PCR e, apesar de alguns resultados inconclusivos, o Vizela tem jogadores disponíveis em número suficiente para estar em campo e preencher na totalidade o banco de suplentes.

Desta forma, o jogo não vai ser adiado. O encontro entre Vizela e FC Porto tem início marcado para as 20h45, com relato na TSF. O Vizela tinha pedido o adiamento do jogo devido aos 12 casos positivos de Covid-19 na estrutura do clube e estava à espera de mais testes.

As duas equipas já se defrontaram esta temporada para I Liga. Nessa partida, também jogada em Vizela, a equipa de Sérgio Conceição levou a melhor e venceu por 4-0, com golos de Luis Díaz, Otávio, Zaidu e um autogolo de Samu.

O último jogo do FC Porto também esteve em risco de não acontecer, devido a um surto de Covid-19 na equipa do Estoril Praia. Com a redução do período de isolamento decretada pela DGS, os estorilistas conseguiram recuperar grande parte dos infetados e a partida acabou por acontecer no dia para que estava marcada. Os dragões venceram por 3-2.