Jogo do Académico de Viseu com o FC Porto da Taça poderá não ser no Fontelo

O jogo frente ao FC Porto está já agendado para 04 de fevereiro

O jogo entre o Académico de Viseu e o FC Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol, marcado para 04 de fevereiro, está em risco de não se realizar no Estádio do Fontelo. A SAD do clube viseense, avançou com a informação numa curta publicação nas redes sociais do clube, na qual adianta que "o jogo para a Taça de Portugal poderá não se realizar no Estádio do Fontelo", remetendo para "assim que for oportuno" dar mais explicações sobre a situação que nesta altura se coloca.

O jogo frente ao FC Porto está já agendado para 04 de fevereiro, pelas 20h45, havendo agora a dúvida sobre qual será o palco. Ao que a Lusa apurou junto de fonte do clube, em causa estará um problema relacionado com a iluminação do Estádio do Fontelo, insuficiente para um jogo à noite, e com transmissão televisiva.

Ainda segundo a mesma fonte, os custos com a iluminação suplementar que foi alugada para o jogo dos quartos, frente ao Canelas, na quinta-feira, foram de várias dezenas de milhares de euros, e não foi coberto pelas receitas da partida.

Em cima da mesa estará nesta altura a possibilidade do recurso ao aluguer de outro estádio, com Tondela no topo das possibilidades, mas ainda não estará totalmente descartada a possibilidade do encontro ser no Estádio do Fontelo, assim o clube tenha garantias, por parte da autarquia de Viseu, que haverá uma comparticipação das despesas com o aluguer da iluminação.