Jogo do Al Nassr, novo clube Cristiano Ronaldo, adiado devido à chuva intensa

O jogo desta quinta-feira entre o Al Nassr, novo clube do avançado português Cristiano Ronaldo, e o Al Tai, treinado pelo compatriota Pepa, foi adiado devido às más condições climatéricas, anunciou o líder da Liga saudita de futebol.

"Devido à chuva intensa e ao impacto das condições climatéricas na distribuição de energia elétrica no estádio, fomos oficialmente informados de que o jogo desta noite com Al Tai foi adiado por 24 horas", informou o Al Nassr nas redes sociais oficiais do clube.

O jogo entre o Al Nassr, líder do campeonato da Arábia Saudita, e o Al Tai, sétimo classificado, da 12.ª jornada da prova, tinha início marcado para as 18h00 (15h00 em Lisboa), dois dias depois de Cristiano Ronaldo ter sido apresentado como reforço do clube por duas épocas e meia.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, rumou ao futebol saudita após ter rescindido contrato com os ingleses do Manchester United, que representou uma segunda vez em 2021/22 e 2022/23, após uma primeira passagem (2003/2009).

Antes de iniciar o Mundial2022, Ronaldo, que foi formado no Sporting e, entre as duas passagens pelos ingleses, representou Real Madrid (2009/2018) e Juventus (2018/2022), assumiu sentir-se "traído" e desrespeitado nos 'red devils', ao serviço dos quais marcou 145 golos em 346 jogos.

Cristiano Ronaldo foi ainda castigado com dois jogos de suspensão devido a um gesto "impróprio" que teve para com um jovem adepto do Everton, anunciou a Federação Inglesa de Futebol em 23 de novembro de 2022, um dia após o anúncio da rescisão contratual com o Manchester United.

Atualmente orientado pelo francês Rudi Garcia, e com o brasileiro Talisca (ex-Benfica) e o camaronês Aboubakar (ex-FC Porto), o Al Nassr é o segundo clube com mais títulos conquistados na Arábia Saudita, com nove troféus, apenas atrás do recordista Al Hilal (18).