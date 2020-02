Jogo do Bayern interrompido devido a insultos. Reação dos jogadores foi inédita

Por TSF com Lusa 29 Fevereiro, 2020 • 18:22 Partilhar este artigo Facebook

À passagem do minuto 78 do jogo entre Bayern Munique e Hoffenheim, o árbitro Christian Dingert foi obrigado a interromper o encontro, devido aos cânticos e às tarjas exibidas pelos adeptos do Bayern a criticar o dono do Hoffenheim, Dietmar Hopp, situação que levou as equipas a abandonarem temporariamente o relvado.

O jogo prosseguiu instantes depois, mas com os jogadores de ambas as equipas junto ao meio-campo, a trocar a bola uns com os outros, num cenário improvável, e depois, a baterem palmas aos adeptos até que o tempo de jogo terminasse.

Surreal.



Bayern estava a golear por 6-0 quando o jogo foi interrompido por insultos dos seus adeptos contra o dono do Hoffenheim e mais tarde retomado com ambas as equipas a trocar a bola até ao apito final. pic.twitter.com/LmlMqmZaHO - B24 (@B24PT) February 29, 2020

Dentro do campo, o Bayern Munique goleou por 6-0 e manteve a liderança isolada na liga alemã de futebol. O campeão alemão resolveu o jogo nos primeiros 15 minutos, ao marcar três golos, para chegar ao intervalo já a vencer por 4-0.

Serge Gnabry (2 minutos), que fez o seu sexto golo nos últimos quatro jogos oficiais, Joshua Kimmich (07), o holandês Joshua Zirkzee (15), o brasileiro Philippe Coutinho (33 e 47) e León Goretzka (62) apontaram os tentos dos forasteiros.

Os bávaros somam 52 pontos, mais quatro do que Leipzig, que conta menos um jogo, e Borussia Dortmund. Com 34, e sem vencer há quatro jogos, o Hoffenheim segue em oitavo.