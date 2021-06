Jogo entre Espanha e Portugal vai ter 15 mil adeptos no estádio

© Wikimedia Commons

O jogo amigável desta sexta-feira entre Portugal e Espanha vai receber 15 mil adeptos no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid.

A informação foi avançada pela Federação Espanhola de Futebol. O Wanda Metropolitano tem uma capacidade de 68 mil lugares, mas devido às regras sanitárias da pandemia de Covid-19 e respeitando a distância de segurança, apenas 15 mil adeptos vão poder entrar.

A Federação Espanhola de Futebol diz que "pela primeira vez desde o início da pandemia, as bancadas vão poder ficar repletas de cor, com a presença de adeptos".

A seleção nacional está nos últimos dias de preparação para o Euro 2020. Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, a 19, em Munique, e os franceses, a 23.