Lyon-Marselha adiado após jogador ser atingido com garrafa de água

Por Guilherme de Sousa 21 Novembro, 2021 • 20:33

O jogo entre o Lyon e Marselha, referente à 14.º jornada da Liga francesa, foi interrompido aos cinco minutos depois de o médio do Marselha, Payet, ter sido atingido com uma garrafa de água na cabeça quando se preparava para bater um pontapé de canto.

O jogador francês teve de ser assistido e o árbitro, perante a agressividade da bancada do Lyon, interrompeu o jogo e deu ordem para que os jogadores deixassem o relvado rumo aos balneários.

Uma hora e meia depois da interrupção, foi anunciado que o jogo seria retomado e pouco depois os jogadores do Lyon subiram ao relvado para reaquecerem. No entanto, o Marselha não regressou.

Por fim, o speaker do estádio anunciou que a partida foi adiada.

De acordo com a imprensa desportiva francesa, as autoridades identificaram o responsável pelo arremesso da garrafa de água, tendo este sido detido.

No início da época, Payet esteve envolvido num episódio semelhante. Foi no Nice-Marselha, da terceira jornada. O internacional francês foi atingido por vários objetos e respondeu, enviando-os de volta para as bancadas.

Os adeptos não gostaram e invadiram o relvado, envolvendo-se em confrontos com os jogadores. Esse jogo foi interrompido aos 75 minutos e adiado para o final de outubro. O que restou do encontro foi jogado à porta fechada.