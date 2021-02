Jogo entre o Santa Clara e o Paços Ferreira vai ter público nas bancadas

Crysan, jogador do Santa Clara © Eduardo Costa/Lusa

Por Carolina Rico 20 Fevereiro, 2021 • 11:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O jogo entre o CD Santa Clara e o FC Paços Ferreira da 21.ª jornada da Liga NOS, marcado para o próximo sábado, dia 27 de fevereiro, terá público nas bancadas, o que acontece pela primeira vez no ano 2021 no Futebol Profissional em Portugal.

Num comunicado enviado às redações, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) informa que a decisão surge em articulação com a Liga Portugal e com o Governo Regional dos Açores, que prevê a "limitação da presença de público em eventos culturais e competições desportivas a um terço da respetiva lotação garantindo as regras de distanciamento social".

Este será o terceiro evento desportivo do CD Santa Clara na temporada 20/21 a contar com a presença de público, depois de já ter testado essa possibilidade nos jogos com o Sporting e o Gil Vicente.

Nesta partida, apenas os adeptos do Santa Clara podem estar nas bancadas, enquanto os visitantes do Paços de Ferreira não poderão comparecer no Estádio de São Miguel.

No entanto, a Liga mostra-se confiante que "a breve trecho, todos terão oportunidade de regressar ao futebol, apoiando as suas equipas e em total consonância com as medidas de saúde pública".

O Santa Clara sublinha que esta decisão vai exigir a todos os açorianos, a adoção de comportamentos de responsabilidade coletiva, assim como "civismo, sensatez e retidão num momento exigente para todos".