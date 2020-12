Jogo entre PSG e Basaksehir interrompido por alegado racismo do quarto árbitro

© AFP

O encontro Paris Saint-Germain-Basaksehir, da sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, foi interrompido esta noite por alegado insulto racista do quarto árbitro a um elemento da equipa técnica turca. Entretanto, ambos os clubes e a UEFA, acordaram retomar o encontro esta quarta-feira.

O incidente ocorreu aos 14 minutos do jogo, quando o quarto árbitro deu sinal ao árbitro principal para expulsar o treinador adjunto do Basaksehir Pierre Webo, tendo este se queixado que o elemento da equipa de arbitragem utilizou a expressão 'negro', recusando-se a sair do campo e questionando: "Where is the 'negro'? (Onde está o 'negro')."

Após vários minutos, o staff da equipa turca e os jogadores, seguidos pelos do PSG, decidiram abandonar o relvado, numa altura em que o jogo estava empatado 0-0.

Nas redes sociais, o emblema turco partilhou uma imagem com o lema da UEFA "Não ao racismo."

Foi também através das redes sociais que o Presidente da Turquia, Recep Erdogan, condenou "veementemente" o caso. "Condeno veementemente as observações racistas feitas contra Pierre Webo, membro da equipa técnica do Basaksehir, e estou convencido de que a UEFA irá tomar as medidas necessárias", escreveu Erdogan no Twitter.