Jogo entre SC Braga e Famalicão acaba com desacatos nas bancadas. Há um detido e um ferido

O campeonato de futebol arrancou com incidentes nas bancadas. Antes do fim do jogo entre o SC Braga e o Famalicão houve desacatos entre adeptos no Estádio Municipal de Braga, perto do banco de suplentes da equipa minhota.

Alguns adeptos envolveram-se em confrontos físicos. O Jornal de Notícias adianta que a Polícia de Segurança Pública não conseguiu serenar os ânimos e teve de ser chamada também a polícia de intervenção. Uma pessoa foi detida e outra ficou ferida, acabando por ser retirada de maca e transportada para o hospital.

No jogo inaugural da edição 2023/24 da I Liga portuguesa de futebol, o Famalicão venceu, na sexta-feira, o Sporting de Braga por 2-1. Um golo do avançado espanhol Óscar Aranda, em tempo de descontos, permitiu ao Famalicão vencer em Braga.

Os bracarenses entraram melhor na partida e foram premiados logo aos nove minutos, quando Ricardo Horta inaugurou o marcador, fazendo assim o primeiro golo da prova, mas o Famalicão reagiu e virou o resultado na segunda metade, através de Afonso Rodrigues, aos 67, e de Aranda, que chegou ainda esta semana para reforçar o plantel famalicense, aos 90+5.

Com este resultado, o Famalicão torna-se no primeiro líder da prova com três pontos, numa jornada inaugural que vai decorrer até segunda-feira, dia em que o vice-campeão nacional FC Porto joga em casa do Moreirense e o campeão nacional Benfica em casa do Boavista.