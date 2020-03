Jogos da I e II Liga à porta fechada devido ao surto de Covid-19

© Pixabay

Por Carolina Rico 10 Março, 2020 • 12:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Todos os jogos da 25.ª jornada da I e II Liga vão decorrer à porta fechada devido ao surto de Covid-19, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Também todos os jogos das competições nacionais de futsal decorram à porta fechada, sem público, enquanto os jogos das provas nacionais seniores não-profissionais de futebol não poderão ter mais de 5 mil pessoas nas bancadas.

A FPF decidiu ainda suspender todas as provas nacionais dos escalões de formação de futebol e futsal entre 14 e 28 de março.

A ronda 25 da I Liga realiza-se entre sexta-feira (13 de março) e domingo (15 de março), enquanto a 25.ª ronda da II Liga começa no mesmo dia e encerra na segunda-feira (16 de março).

O líder FC Porto visita o Famalicão, no domingo, um dia depois de o Benfica receber o Tondela e de o Sporting jogar no terreno do Vitória de Guimarães.

A decisão foi tomada pelo grupo de emergência criado pelo presidente da FPF para monitorizar o impacto do Covid-19, constituído pelo próprio presidente da FPF, presidente da Liga Portugal, presidente da Comissão delegada das Associações, presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol e presidente da Associação Nacional de Médicos de Futebol.

O grupo de emergência criado por Fernando Gomes "continuará a monitorizar a situação, podendo rever - ampliando ou reduzindo - as medidas agora implementadas", acrescenta a FPF em comunicado publicado no seu site oficial.

Depois de o Governo ter recomendado a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas, também a meia maratona de Lisboa foi adiada para setembro, assim como a meia maratona de Braga.

Estão ainda cancelados a Taça da Europa de judo de juniores e o o interdistrital de natação, que juntaria mais de 500 jovens no Centro Olímpico de Piscinas Municipais de Coimbra. Já o Campeonato da Europa de atletismo em pista coberta para veteranos foi adiado para 2021.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O SURTO DE COVID-19