Jogos da Seleção com Espanha e Suécia terão adeptos nas bancadas

O jogos da Seleção nacional com as congéneres de Espanha e Suécia, marcados para outubro, terão público nas bancadas. A informação foi confirmada esta segunda-feira pela Federação Portuguesa de Futebol.

"No jogo de preparação entre as Seleções Nacionais A de Portugal e de Espanha, no próximo dia 7 de Outubro, pelas 19:45 no Estádio Alvalade XXI será autorizada a ocupação de 5% da lotação do estádio com público. No jogo oficial entre as Seleções Nacionais A de Portugal e da Suécia, a contar para a Liga das Nações, no dia 14 de Outubro às 19:45, no Estádio Alvalade XXI será autorizada a ocupação de 10% da lotação do estádio com público", lê-se num comunicado divulgado pela FPF.

O organismo que tutela o futebol nacional acrescenta ainda que, posteriormente, será realizado um relatório detalhado em conjunto com vista ao regresso efetivo dos adeptos aos jogos de futebol das competições nacionais.