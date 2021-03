Jogos de futebol e GP de Fórmula 1 não vão ter público nas bancadas

GP no Autódromo do Algarve não contará com publico © João Girão

Não vai haver público nas bancadas nos jogos e futebol da Primeira Liga nem nas provas de Fórmula 1, em Portugal, até ao fim do período determinado para o desconfinamento.

O jornal Expresso adianta que o Governo decidiu que não haverá presença de adeptos nos estádios até ao final deste campeonato de futebol e que também o Grande Prémio de Fórmula 1 - que acontece no Autódromo do Algarve a 2 e 3 de maio - não poderá ter ninguém a assistir presencialmente.

Contrariamente ao que tinha admitido o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, numa entrevista ao jornal A Bola, o Governo é agora taxativo sobre o assunto: "Os eventos mencionados não terão público".

Em declarações à TSF, Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), afirma que pode ter havido excesso de zelo por parte do Governo nesta decisão.

Os empresários do turismo algarvios esperavam que a realização de um grande evento desportivo como o GP de Fórmula 1 trouxesse mais pessoas à região e melhorasse as perspetivas do setor turístico - expectativas que saem defraudadas, perante esta decisão do Governo. A AHETA insiste que, com a atual evolução positiva da pandemia, uma parte do autódromo poderia ficar aberta ao público.

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve critica o Governo por "excesso de zelo" 00:00 00:00

Ainda assim, as provas desportivas terão algum impacto, trazendo equipas e jornalistas, mas é preciso haver continuidade, defende Elidérico Viegas.

Os empresários do turismo pedem continuidade 00:00 00:00

Recorde-se que, em outubro de 2020, a Fórmula 1 regressou a Portugal pela primeira vez em 25 anos e, na altura, o evento contou com a presença de adeptos no autódromo, tendo sido alvo de controvérsia pela dificuldade na aplicação das medidas de proteção contra a pandemia de Covid-19.

Notícia atualizada às 8h57

