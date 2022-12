Jogos de loucos no grupo E: Japão rouba primeiro lugar à Espanha. Alemanha e Costa Rica eliminadas

© Abedin Taherkenareh/EPA

Por Clara Maria Oliveira 01 Dezembro, 2022 • 20:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção do Japão conquistou o primeiro lugar do grupo E do Mundial 2022 após vencer a Espanha por 2-1. Os espanhóis, apesar da derrota, continuam na competição devido à diferença de golos em relação à Alemanha, que também somou quatro pontos na fase de grupos, após uma vitória por 2-4 frente à Costa Rica.

Os espanhóis abriram o marcador logo aos 11 minutos, por intermédio de Álvaro Morata, mas, no início da segunda parte, Ritsu Doan, aos 48, e Ao Tanaka, aos 51, foram os heróis da reviravolta nipónica.

A poucos quilómetros e à mesma hora, no Al Bayt Stadium, a Espanha ainda esteve, por breves minutos, em posição de ser eliminada, quando a Costa Rica fez ao 2-1, mas acabou salva pelos alemães, vencedores do jogo com golos de Serge Gnabry, aos 10 minutos, Kai Havertz, aos 73 e 85, e Niclas Füllkrug, aos 89.

Pela Costa Rica, que se teria qualificado para os oitavos de final do Mundial em caso de vitória, rubricaram os seus nomes à lista de marcadores o médio Ieltsin Tejeda, aos 58 minutos, e o defesa Juan Pablo Vargas, aos 70. O encontro entre costa-riquenhos e alemães também ficou marcado pela estreia de uma árbitra, Stephanie Frappart, como chefe de uma equipa de arbitragem num Mundial.

Na classificação, o Japão somou seis pontos, contra seis da Espanha e da Alemanha, com os espanhóis a levarem a melhor na diferença de golos (9-3 contra 6-5), e três da Costa Rica. Os germânicos já tinham falhado os 'oitavos' em 2018.



O Japão defronta a Croácia nos oitavos de final, enquanto a Espanha mede forças com Marrocos.