Jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal vão ter VAR

Nos oitavos de final da Taça joga-se um FC Porto-Benfica, no Estádio do Dragão

Os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal vão ter todos recurso ao sistema de videoárbitro (VAR), anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Tal como aconteceu na época passada, esta fase da competição terá o apoio da tecnologia, os jogos referentes aos oitavos de final da Taça de Portugal terão o apoio do videoárbitro", refere o organismo, em comunicado divulgado no site oficial.

Os oitavos da competição começam em 21 de dezembro, com a realização de dois encontros, e terminam em 23 do mesmo mês, com quatro jogos, entre os quais o FC Porto-Benfica.

No mesmo dia, o Sporting de Braga, detentor do troféu, visita o Vizela, e, um dia antes, o Sporting, campeão nacional, desloca-se ao terreno do Casa Pia.