Jogos e treinos proibidos no Estádio Nacional

Para já, o Belenenses SAD vai continuar a treinar no campo número três do Jamor © Tiago Petinga/Lusa

A Liga proibiu, esta terça-feira à tarde, que se realizem jogos e treinos no Estádio Nacional. A decisão é conhecida depois de uma vistoria às condições do relvado.

Em comunicado, a Liga garante que a situação vai ser reavaliada a 18 de fevereiro, ou seja, dois dias antes do jogo entre o Belenenses SAD e o Nacional da Madeira.

O presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, garantiu que quer continuar a jogar no Jamor até ao final da temporada. Para já, a equipa de futebol vai continuar a treinar no campo número três do Jamor.

Como alternativa, o Belenenses SAD pode jogar no Estádio Municipal de Mafra.