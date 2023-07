Jogos Mundiais de Praia cancelados por desistência do Comité Olímpico indonésio

Os jogos mundiais estavam previstos acontecer em Bali © Photo by jim gade on Unsplash

A segunda edição dos Jogos Mundiais de Praia da Associação dos Comités Olímpicos Nacionais (ANOC), programados para Bali, na Indonésia, em agosto, foram cancelados por desistência do Comité Olímpico do país organizador, anunciou esta terça-feira a entidade.

"A ANOC - Associação dos Comités Olímpicos Nacionais - anunciou hoje que foram cancelados os 2.ºs Jogos Mundiais de Praia ANOC Bali 2023 devido à desistência do Comité Olímpico da Indonésia em organizar a competição", lê-se no comunicado.

A menos de um mês do início previsto, a ANOC informou que "não será possível encontrar uma alternativa pelo que estão cancelados tanto os Jogos Mundiais de Praia como a Assembleia Geral que iriam decorrer em agosto".

A ANOC acrescentou que recebeu esta notícia com "grande surpresa e extrema deceção", e que vai encontrar uma nova localização e data para realizar a Assembleia Geral.

E detalhou que a desistência do comité olímpico indonésio aconteceu após o governo daquele país asiático não ter disponibilizado as verbas necessárias para a efetivação do evento, mas mostrou-se surpreendida com esta tomada de posição, depois de várias reuniões preparatórias nas quais nunca esteve em causa o cancelamento do certame.