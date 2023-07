"Joia da coroa do Jamor" à procura de nova cara. Federações lançam concurso para renovar estádio nacional

© Rita Carvalho Pereira/TSF

Por Rita Carvalho Pereira 14 Julho, 2023 • 15:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É um passo em frente para a reabilitação do Estádio Nacional do Jamor. As federações portuguesas de Futebol, Atletismo e Rugby assinaram, esta sexta-feira, um protocolo com a Direção-Geral do Património Cultural e com o município de Oeiras, para abrir um concurso para um novo projeto arquitetónico para o estádio, que já conta com quase 80 anos de História.

"Lembro uma competição de atletismo que se realizava aqui num sábado e que a prova foi interrompida com jovens militantes de um partido de extrema-esquerda que eram perseguidos pelo COPCON [o Comando Operacional do Continente, criado pelo Movimento das Forças Armadas], aos tiros. Confundiam-se os tiros de partida [da prova de atletismo] com os tiros de quem perseguia os jovens." O episódio, recordado por Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, aconteceu, no Pós-25 de Abril, naquele estádio que, durante muitos anos, teve a única pista de atletismo em todo o país.

Tido, por muitos, como uma das grandes obras do regime fascista, o Estádio Nacional tem, contudo, vindo a perder valências, ao longo das décadas.

"Este estádio já não tem, hoje, condições para acolher certas provas internacionais. E é uma pena que não tenha", lamenta o primeiro-ministro, notando que é "a promoção do desporto" e a "competitividade" do país - que, na ótica de António Costa, "tem demonstrado a sua excelente capacidade de organização dos mais diversos eventos" - que saem prejudicadas.

O chefe do Governo defende que este grande espaço não pode ser só um "sítio de memória arqueológica", tem, em vez disso, de ser posto a uso e ao serviço das diferentes modalidades.

"Felizmente, já não somos só um país de futebol. Em setembro, a nossa seleção nacional estará em França a bater-se no campeonato do mundo de rugby; o atletismo já nos deu as maiores alegrias olímpicas que até agora tivemos", aponta António Costa, seguro de que o mesmo acontecerá com "outras modalidades, no futuro". "Mas, para isso, temos de criar condições", adverte.

E é por isso que as federações de Atletismo, Rugby e Futebol unem esforços e irão suportar os custos do concurso de ideias para o novo projeto arquitetónico do Estádio Nacional. A autarquia de Oeiras, que colabora no protocolo, não está, porém, tão certa de que não será chamada a pagar alguma coisa.

"O Governo ou outras instituições, quando nos convidam, normalmente, é para nos pedir dinheiro", atirou o presidente do município, Isaltino Morais, durante a cerimónia de assinatura do protocolo. "Neste caso, os números ainda não estão quantificados, mas também, nessa matéria, quero dizer que, obviamente, alinharemos com os outros, porque sabemos que, na realidade, este complexo desportivo é nacional, mas está aqui em Oeiras."

Depois de lançado o concurso, pelas federações, serão a Direção-Geral do Património Cultural e o Instituto Português do Desporto e da Juventude a avaliar as propostas concorrentes. A vencedora poderá, então, trazer uma nova vida ao estádio que, admite o primeiro-ministro, se tem "deixado degradar", mas continua a ser a "joia da coroa" do Jamor.