Jorge Almiron é o novo treinador do Boca Juniors

A confirmação do novo treinador chegou esta terça-feira, duas semanas depois da direção do Boca Juniors ter afastado Hugo Ibarra do comando técnico da equipa.

Ibarra, que foi jogador do FC Porto, conquistou o título argentino no Boca em 2022, mas est atemporada a equipa não estava a corresponder às expectativas. O Boca está no 12.º lugar, já com dez pontos de atraso para o eterno rival River Plate.

Jorge Almiron, de 51 anos, estava sem clube depois de ter sido afastado do comando técnico do Elche, de Espanha.