Jorge Fonseca conquista medalha de bronze no judo

O português Jorge Fonseca venceu, esta quinta-feira, a medalha de bronze no judo, na categoria de -100kg. O judoca defrontou o canadiano Shady El Nahas, num combate que terminou com o resultado 1-0.

Este é o melhor resultado, até ao momento, e a primeira medalha para Portugal nestes Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

No final do combate, Jorge Fonseca mostrou-se feliz e agradeceu o apoio dos portugueses, da mãe e do treinador, mas assumiu querer fazer melhor e alcançar o ouro nas próximas olimpíadas.

"Estou feliz, mas quero mais. Quero ser o melhor de todos os tempos", declarou o português.

"Agora vou trabalhar para conquistar o ouro em Paris [nos Jogos Olímpicos de 2024]. Esse é o meu grande objetivo", afirmou o judoca.

O bicampeão mundial português tinha, nas meias-finais, frente ao sul-coreano Cho Guham, perdido a hipótese de chegar ao ouro ou à prata, depois de já ter vencido o russo Niiaz Iliasov, nos quartos de final.

Notícia atualizada às 10h55

