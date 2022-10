Jorge Fonseca passa à terceira ronda do Mundial de judo

Jorge Fonseca © Attila Kisbenedek/AFP (arquivo)

Por TSF/Lusa 11 Outubro, 2022 • 08:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Jorge Fonseca, o número 1 do mundo na categoria de -100kg, passou esta terça-feira à terceira ronda do mundial de Tashkent, no Uzbequistão.

Relacionados Jorge Fonseca perde nos quartos de final nos Mundiais de judo mas ainda pode lutar pelo bronze

Depois de seis minutos e meio, derrotou o romeno de origem cubana, Ashley González, por pontos. Bojan Dosen, da Sérvia, é o próximo adversário, ainda esta terça-feira.

González é ​​​​​​​um antigo campeão de -90 kg, que em 2021 trocou Cuba pela Roménia, passando a competir no peso mais acima.

Ainda por Cuba, Asley González foi campeão mundial em 2013 e medalha de bronze em 2011, ainda no anterior peso, e nos Jogos Olímpicos de Londres2012 foi vice-campeão, no período em que teve melhores resultados.

Fonseca já reconheceu que os Mundiais são uma das provas que mais gosta de disputar, mas descarta a pressão da defesa de um título e no seu caso dois consecutivos, depois de em 2019 se ter tornado o primeiro judoca luso a ser campeão mundial.

Nos Mundiais, que decorrem desde quinta-feira, Portugal já teve em ação seis dos oito judocas inscritos, numa 'campanha' em que se destaca a medalha de bronze de Bárbara Timo, em -63 kg.