Jorge Jesus chama Samaris e reduz convocatória a 21 futebolistas

O treinador Jorge Jesus fez esta segunda-feira regressar aos convocados do Benfica o médio Samaris, que ainda não foi utilizado esta época, para o jogo com o Belenenses SAD, de encerramento da quinta jornada da I Liga de futebol.

Para o jogo no Estádio da Luz, com início às 20h15, Jorge Jesus convocou o médio grego, tendo deixado de fora, por opção técnica, Svilar, Ferro, Chiquinho e Cervi, em relação ao grupo chamado para o jogo de quinta-feira com os polacos do Lech Poznan (vitória por 4-2), para a Liga Europa.

Também de fora das escolhas do técnico benfiquista, mas a contas com lesões, estão André Almeida, a recuperar de uma dupla rotura de ligamentos, e o reforço Todibo, central emprestado pelo FC Barcelona ao Benfica, com uma tendinopatia, e que ainda não se estreou.

O Benfica, líder do campeonato, com 12 pontos, resultantes de quatro vitórias em idêntico número de jogos, recebe o Belenenses SAD, 14.º classificado, em jogo que encerra a quinta jornada e que terá arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.

Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite.

- Defesas: Nuno Tavares, Vertonghen, Jardel, Otamendi, Grimaldo e Gilberto.

- Médios: Julian Weigl, Samaris, Diogo Gonçalves, Pizzi, Gabriel, Taarabt, Pedrinho, Rafa e Everton.

- Avançados: Seferovic, Waldschmidt, Darwin e Gonçalo Ramos.