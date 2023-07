Jorge Jesus: "Claro que gostava de contar com Bernardo Silva"

Jorge Jesus © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 04 Julho, 2023 • 12:27

Jorge Jesus partiu esta terça-feira para a Áustria, onde vai liderar o estágio da equipa saudita e, em conversa com os jornalistas, no Aeroporto Humberto Delgado, admitiu o interesse em Bernardo Silva.

"Claro que gostava de poder contar com ele, é um dos grandes jogadores do mundo. Sei por que me fazem essa pergunta, mas isso foram pensamentos diferentes de um treinador e de um jogador, não há problema nenhum. É muito jovem, casou esta semana, vai começar uma nova vida. Gostava muito que ele viesse para o Al Hilal, mas não sei se vem", disse o técnico português.

Sobre a polémica no passado em ter admitido que tinha a intenção de adaptar Bernardo Silva a lateral esquerdo, Jorge Jesus não deixou de falar em Pep Guardiola: "Não encaixava a defesa esquerdo, mas o Pep Guardiola também o pôs a lateral esquerdo, podem fazer-lhe a mesma pergunta."

Jorge Jesus já treinou o Al Hilal, e agora regressa à Arábia Saudita, mas num campeonato com mais mediatismo do que no passado.

O treinador vai defrontar Cristiano Ronaldo e não esconde que "é aliciante", acrescentando que "há vários jogadores, como o Ronaldo, o Benzema, que estão a ir para a Arábia Saudita, vai ser um campeonato muito complicado. Tenho uma vantagem, conheço 11 jogadores do plantel, que trabalharam comigo, agora vou esperar pelos três estrangeiros que o presidente disse que tem de contratar, para ver quem são eles."