Benfica confirma que Jorge Jesus tem "infeção respiratória"

Jorge Jesus, treinador do Benfica

O Benfica revelou esta quarta-feira que o seu treinador Jorge Jesus está com uma "infeção respiratória", embora "clinicamente estável", estando em dúvida a sua presença no banco no jogo de quinta-feira da Taça de Portugal em futebol.

"Na sequência de exames médicos realizados hoje no Hospital da Luz, o Sport Lisboa e Benfica informa que Jorge Jesus apresenta um quadro de infeção respiratória, encontrando-se clinicamente estável", refere o clube.

Segundo o Benfica, o treinador "aguarda ainda o resultado de exames complementares de diagnóstico". A presença de Jorge Jesus no jogo da Luz frente ao Belenenses SAD, dos quartos de final da Taça de Portugal, a disputar às 21h15 de quinta-feira, está assim "dependente do evoluir do seu estado de saúde".

Vários elementos da equipa técnica e futebolistas das águias estão com Covid-19, contudo, até agora, o treinador testou sempre negativo.