Fenerbahçe oficializa contratação de Jorge Jesus por uma época

O treinador português Jorge Jesus, de 67 anos, assinou esta quinta-feira contrato por uma época com os turcos do Fenerbahçe, cinco meses depois de deixar o Benfica, informou o clube de Istambul.

Jorge Jesus assume o Fenerbahçe após época e meia de insucesso ao serviço do Benfica, sem qualquer título conquistado na sua segunda passagem pela Luz, saindo em dezembro, após ser eliminado na Taça de Portugal pelo FC Porto.

Na Turquia, o técnico assume o segundo clube com mais títulos de campeão (19), atrás do Galatasarary (22), mas que não vence a Liga há oito épocas, desde 2013/14, tendo terminado a última temporada em segundo lugar, a quatro pontos do Trabzonspor.

Em 2015/16, a equipa foi também vice-campeã, então treinada por Vítor Pereira, mas o treinador português foi despedido pouco depois do início da época seguinte, já em agosto de 2016.

Na carreira, Jorge Jesus tem como maiores conquistas a Taça dos Libertadores da América com o Flamengo, em 2019, e a Supertaça sul-americana, em 2020, além do campeonato e supertaça do Brasil, e em Portugal três campeonatos com o Benfica.

Pelas 'águias', o técnico venceu também uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco Taças da Liga, enquanto no Sporting, clube que 'abraçou' depois da primeira passagem pelo Benfica, venceu uma Supertaça e uma Taça da Liga.

O amadorense, que chegou a ser em dezembro cobiçado pelo Flamengo, quando ainda estava no Benfica, conseguiu também na sua primeira passagem pela Luz, entre 2009 e 20015, levar o clube a duas finais da Liga Europa.

Em 2013/14, o técnico viu os 'encarnados' perderem na final com o Chelsea (2-1), e em 2014/15 diante do Sevilha (0-0), no desempate por grandes penalidades.

A Turquia será a terceira experiência de Jesus no estrangeiro, com o treinador a passar primeiro pela Arábia Saudita, onde treinou o Al Hilal em 2018/19, numa época que não concluiu, por não pretender renovar.

Dos sauditas, Jorge Jesus seguiu ainda em 2019 para o Flamengo, no qual se manteve época e meia, até julho de 2020, antes de se voltar a comprometer com o Benfica, que pagou então aos brasileiros a cláusula de rescisão de um milhão de euros.

* Notícia atualizada às 12h34