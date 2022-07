Jorge Jesus e Sérgio Conceição continuam de relações cortadas

© Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

Jorge Jesus revelou, em entrevista ao Canal 11, que nunca mais falou com Sérgio Conceição após o clássico entre o FC Porto e o Benfica, em janeiro de 2021.

"Sempre tivemos uma boa relação e nunca mais falei com ele. Custou-me", afirmou o atual treinador do Fenerbahçe, acrescentando que a relação com o treinador dos dragões "não era desportiva, era uma relação forte, mesmo de grandes amigos, e custou-me naquele dia".

Mesmo assim, Jorge Jesus admite que está "super feliz com o sucesso" de Sérgio Conceição e que, num futuro próximo, até podem voltar a falar, porque "as coisas passam e, quanto mais anos tenho de experiência, mais a vida me ensina que isso não leva a nada, mas a verdade é que nunca mais falámos", apontou o ex-treinador do Benfica.

"Não me senti querido no Benfica"

Jorge Jesus também recordou a segunda passagem pelo Estádio da Luz e garantiu que não saiu do Benfica devido a problema pessoais com jogadores. O treinador português chegou mesmo a defender Pizzi: "quiseram crucificar o Pizzi, mas nada disso é verdade. Há normalmente sempre situações entre jogadores e treinadores, acontece em todas as equipas que trabalhei, mas resolve-se com facilidade", referiu Jorge Jesus.

O ex-treinador das águias admitiu que "não se sentiu querido" na segunda passagem na Luz, mas deixa elogios ao presidente Rui Costa e o atual diretor-desportivo Lourenço Coelho, considerando que as águias têm esta época boas hipóteses de chegarem aos títulos.

Questionado sobre o atual treinador do Benfica. O alemão Roger Schmidt, considera Jorge Jesus, vai "trazer ideias diferentes."