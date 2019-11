Jorge Jesus e treinador do Botafogo trocam acusações

© REUTERS

O golo foi apontado por Lincoln e valeu o triunfo do Flamengo, em partida da 31.ª jornada do campeonato brasileiro. O Fla mantém os oitos pontos de vantagem sobre o Palmeiras, o segundo classificado, quando falta disputar sete jornadas para o final do campeonato.

Na sala de imprensa o treinador Jorge JEsus, fez a análise à partida mas também criticou a atitude em campo do Botafogo, "porque houve uma 'caça ao homem' aos jogadores do Flamengo. Só quiseram bater, parar, fazer faltas. Um treinador, para saber parar o adversário, preciso de ter argumentos técnicos e táticos, não é assim que as pessoas gostam de ver futebol. Quiseram intimidar os jogadores do Flamengo, mas não conseguiram", sublinhou Jorge Jesus.

Alberto Valentim, treinador do Botafogo, não deixou Jorge Jesus sem resposta e disse que "falou uma grande bobagem, devia ter ficado calado. A nossa equipa quis jogar sim, fomos aguerridos, está de parabéns. Disse disparates, não era preciso. Ele que cuide da equipa dele, que está bem. Ninguém veio para bater ou caçar alguém", disse Valentim.

Esta quarta derrota consecutiva deixa o Botafogo em zona de descida, no 17.º lugar, com 33 pontos.