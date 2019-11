Jorge Jesus elogia adeptos do Flamengo e dedica vitória aos portugueses

Jorge Jesus elogiou os adeptos do Flamengo e dedicou a vitória na final da Taça Libertadores aos portugueses © Henry Romero/Reuters

Jorge Jesus elogiou a postura dos adeptos do Flamengo durante o jogo em que a equipa vencer o River Plate e conquistou a Taça Libertadores, um título que fugia há 38 anos.

"A Libertadores está para este continente, como está a Champions para a Europa. Este jogo foi visto por milhões de pessoas e perceberam a qualidade destas duas grandes equipas, mas os torcedores do Flamengo são impressionantes. Não há ninguém no mundo que tenha uma claque, uns adeptos, uma torcida como eles têm, são 50 milhões. E eles precisavam de transportar isto para títulos, por que são de facto o maior clube do mundo", disse o técnico português em declarações registadas pela Sport TV, em Lima.

Jorge Jesus deixou ainda uma palavra de agradecimento, dedicando este título do Flamengo aos portugueses.

"Em Portugal, o Flamengo tem sido uma paixão. Muitos milhões de portugueses hoje estavam a fazer força para que o Flamengo ganhasse. Para vocês todos, um grande beijo e tenho muito orgulho em ser português", disse.