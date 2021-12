Jorge Jesus falha jogos do Benfica frente ao Marítimo e FC Porto

© Miguel A. Lopes/EPA

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, vai falhar os próximos dois jogos dos encarnados, contra o Marítimo e o FC Porto, informou o clube encarnado esta quinta-feira.

Em comunicado, as águias explicam que foi "indeferido pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo Sul" o pedido de suspensão do castigo de 15 dias aplicado treinador pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O recurso segue agora os "trâmites normais" no Tribunal Arbitral do Desporto. "Na ausência de decisão em tempo útil, o Sport Lisboa e Benfica esclarece que João de Deus, treinador adjunto, irá orientar a equipa do Benfica no jogo com Marítimo Sport Clube, bem como na próxima eliminatória da Taça de Portugal", frente ao FC Porto, no Dragão.

Jorge Jesus deve voltar a orientar os encarnados na 16.ª jornada do campeonato, também frente ao FC Porto, a 30 de dezembro.