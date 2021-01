Jorge Jesus infetado com Covid-19

O treinador do Benfica, Jorge Jesus © Eduardo Costa/Lusa

Por Cátia Carmo 29 Janeiro, 2021 • 00:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, está infetado com Covid-19. A informação foi avançada pelo próprio clube, esta quinta-feira à noite, depois de o técnico ter ficado com uma infeção respiratória.

"Apesar de nas últimas duas semanas o treinador ter acumulado sete testes negativos, exames complementares de diagnóstico efetuados durante o dia de ontem no Hospital da Luz indiciaram um comportamento típico de infeção originado pelo novo coronavírus. Nesse sentido, procedeu-se à realização imediata de um primeiro teste rápido - que deu igualmente negativo -, e de um PCR cujo resultado positivo foi conhecido já durante a madrugada", pode ler-se no comunicado publicado no site do clube da Luz.

O Benfica reconheceu tratar-se de "um caso atípico, de índole rara", ressalvando que "há contudo evidência de situações similares em que, apesar de sucessivos testes negativos, o vírus é detetável somente ao fim de alguns dias, com o evoluir da infeção respiratória e o agravamento dos sintomas".

Agora, Jorge Jesus vai ficar em isolamento nos próximos dias, com a equipa médica do Benfica a acompanhar o seu estado de saúde, que está estável.

"O Sport Lisboa e Benfica endereça rápidas melhoras ao seu treinador e apela a que a sua privacidade seja respeitada", acrescenta a nota do clube encarnado.

O Benfica tem registado recentemente um elevado número de casos de infeção pelo novo coronavírus no plantel profissional, que afastou dez jogadores da receção ao Nacional, na segunda-feira, para a 15.ª jornada da I Liga.

Antes desse encontro, que terminou empatado 1-1, o treinador encarnado era o único elemento da equipa técnica a ter tido um teste negativo para o coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19.

Desde o início da temporada, o Benfica já teve 21 jogadores infetados. Também o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, fez um teste positivo para o SARS-CoV-2.



O próximo encontro do Benfica, que ocupa o terceiro lugar da I Liga, com 33 pontos, é frente ao Sporting, que lidera a prova, com 39, na segunda-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a contar para a 16.ª jornada.

Seguem-se as receções ao Vitória de Guimarães, em 05 de fevereiro, uma sexta-feira, no encerramento da primeira volta do campeonato, e ao Famalicão, poucos dias depois, visitando o Moreirense, no fim de semana seguinte, de 14 de fevereiro.

Leia aqui o comunicado do Benfica na íntegra:

"1 - O Benfica informa que Jorge Jesus apresenta um quadro clínico de infeção respiratória provocado por SARS-CoV-2.

2 - Apesar de nas últimas duas semanas o treinador ter acumulado 7 testes negativos, exames complementares de diagnóstico efetuados durante o dia de ontem no Hospital da Luz indiciaram um comportamento típico de infeção originado pelo novo coronavírus.

3 - Nesse sentido, procedeu-se à realização imediata de um primeiro teste rápido - que deu igualmente negativo -, e de um PCR cujo resultado positivo foi conhecido já durante a madrugada.

4 - Tratando-se de um caso atípico, de índole rara, há contudo evidência de situações similares em que, apesar de sucessivos testes negativos, o vírus é detetável somente ao fim de alguns dias, com o evoluir da infeção respiratória e o agravamento dos sintomas.

5 - Jorge Jesus vai estar em isolamento nos próximos dias, com o corpo clínico do Benfica a acompanhar o seu estado de saúde, que se encontra estável. O Sport Lisboa e Benfica endereça rápidas melhoras ao seu treinador e apela a que a sua privacidade seja respeitada."