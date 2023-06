Jorge Jesus leva Fenerbahçe à conquista da Taça da Turquia

Jorge Jesus © Sedat Suna/EPA (arquivo)

Por Lusa 11 Junho, 2023 • 21:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, conquistou este domingo em Izmir a Taça da Turquia de futebol, ao derrotar na final o Istambul Basaksehir por 2-0, com dois golos do belga Mich Batshuayi.

O avançado belga foi a grande figura do jogo disputado no estádio Göztepe Gürsel Aksel, marcando logo no primeiro minuto e aos 29 minutos, deixando a vitória da equipa de Jesus muito bem lançada.

O Fenerbahçe foi sempre superior, mas beneficiou de um golo anulado ao também belga Adnan Januzaj, que poderia ter relançado o jogo.

Jorge Jesus termina contrato com o Fenerbahçe no final de junho e tem sido apontado como estando a caminho de assumir o comando técnico da seleção da Arábia Saudita.

O português, que foi segundo no campeonato, oito pontos atrás do Galatasaray, considera que, mesmo com a vitória na Taça, a sétima no historial do clube, a época foi dececionante.

Há dez anos que o Fenerbahçe não conquistava a Taça.