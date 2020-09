Jorge Jesus leva todos os reforços do Benfica para jogo com o PAOK

© Pedro Rocha/Global Imagens

O treinador de futebol do Benfica, Jorge Jesus, convocou este domingo todos os reforços para o jogo de terça-feira com o PAOK, da 3.ª pré-eliminatória de apuramento para a Liga dos Campeões de futebol.

Fora de lista dos 25 convocados para o jogo, a disputar em Salónica, ficaram o guarda-redes Svilar, que está infetado com Covid-19, defesa Jardel e o médio Samaris, ambos a recuperarem de lesões.

Para o encontro que pode dar o acesso ao 'play-off' da Champions, fase na qual a equipa apurada defrontará os russos do Krasnodar, Jesus chamou, além do avançado uruguaio Darwin Nunez, a mais cara contratação do futebol português (24 milhões de euros), os reforços Helton Leite, Vertonghen, Gilberto, Pedrinho e Everton Cebolinha.

O encontro entre o Benfica e o PAOK, orientado pelo português Abel Ferreira, realiza-se na terça-feira, a partir das 21h00 locais (19h00 em Lisboa), no estádio Toumba, em Salónica, com arbitragem do alemão Felix Brych.